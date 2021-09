Xamax M21 tombe chez le leader, Coffrane bat Sierre

Avec six victoires en six matches et une moyenne de près de quatre buts par rencontre, personne ne semble résister au FC La Tour/Le Pâquier en ce début de championnat de 2e Ligue interrégionale. C'est au tour de Xamax M21 d'en avoir fait les frais samedi, défait 4-1 face aux Fribourgeois.

De son côté, le néo-promu Coffrane a décroché un nouveau succès 6-3 face à Sierre sur son terrain du BEG Stadium.

Au classement, Xamax M21 se maintient sur le podium au troisième rang à égalité parfaite avec le quatrième Fribourg,. Les Neuchâtelois comptent un point de retard sur la deuxième place occupée par Portalban-Gletterens, et un point de plus que Coffrane au cinquième rang. /lre