Le FCC s'impose avec la manière

Tout roule pour le FC La Chaux-de-Fonds en 1re Ligue de football. Les « jaune et bleu » ont pris le meilleur sur la Sarraz-Eclepens avec un sec 3-0, samedi soir à La Charrière. Grand artisan de cette victoire, Julien Prétôt a inscrit deux réussites (31e et 54e) et fait une passe décisive sur le deuxième but (44e) signé Kevin Mapwata.

Avec cette troisième victoire de la saison, le FCC pointe au 4e rang du classement à égalité de points avec le leader Meyrin. Cinq équipes possèdent le même nombre de points en tête du tableau. /jha