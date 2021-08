Le FCC arrache le nul

Le FC La Chaux-de-Fonds partage l’enjeu avec Monthey. Les joueurs de Vincenzo Meo ont été tenus en échec 2-2 samedi soir lors de la 2e journée de 1re Ligue de football.

En Valais, les « jaune et bleu » ont bien entamé la rencontre en marquant le 1er but à la 33e minute sur une réussite de Omer Bulur avant de se faire rejoindre au score quatre minutes plus tard. Après la mi-temps, les Valaisans ont pris l’avantage à la 72e minute avant qu’Omer Bulur ne ramène les deux équipes à égalité à la 82e minute. Le joueur du FCC signe donc un doublé pour permettre à son équipe d'engranger un point.

Le prochain match des Chaux-de-Fonniers est prévu samedi prochain à La Charrière à 17h30 contre Team Vaud M21.