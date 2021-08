Neuchâtel Xamax tenu en échec à Yverdon

Neuchâtel Xamax a égaré ses premiers points de la saison samedi au stade municipal lors du derby du lac. L’équipe d’Andrea Binotto a partagé l’enjeu un partout avec Yverdon Sport lors de la quatrième journée du championnat de Challenge League de football. Au classement, les « rouge et noir » conservent la tête avec un point d’avance sur Aarau et deux sur Winterthour. Yverdon Sport cueille sa première unité de la saison mais resté collé à la dernière place du classement.

Sur le terrain de la lanterne rouge, Neuchâtel Xamax n’a pas particulièrement brillé. Privés d’Alexandre Pasche et Nicky Beloko au milieu du terrain, les Neuchâtelois ont surtout connu une entame de rencontre très pénible. Et c’est Koné Koro qui a ouvert la marque pour le club nord-vaudois à la 24e minute de jeu sans que personne ne trouve rien à redire : l’Ivorien a été bien servi par Hugo Fargues, qui a su profiter d’une mésentente entre Max Veloso et Yoan Epitaux dans le camp neuchâtelois. Neuchâtel Xamax a égalisé à la 53e minute grâce à Louis Mafouta sur service de Yanis Lahiouel. On n’en restera là au score au terme d’une partie tout de même vivante et animée par de nombreuses occasions de but. /mne