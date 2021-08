Il y a pénurie d’arbitres dans le football régional

Malgré tout, des jeunes passionnés de football s’engagent toujours à prendre le sifflet. C’est le cas de Pablo, 15 ans. Le jeune Vaudruzien pratique l’arbitrage depuis quatre ans et officie lors de matches de juniors E et D. Certes, il lui arrive d’entendre au bord du terrain un : « c’est quoi cet arbitre », mais explique ne pas être atteint et parvenir à faire abstraction. Pablo a tenu à mettre en avant les points positifs de la fonction : renforcer son sens des responsabilités, savoir garder son calme et, vu qu’il est aussi joueur, se mettre plus facilement dans la peau de l’arbitre et ainsi se comporter avec davantage de tolérance vis-à-vis de ses décisions. /jpp