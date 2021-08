Le FCC sorti de la Coupe par Lugano

L’esprit de la Coupe n’était pas avec le FC La Chaux-de-Fonds vendredi soir au stade de la Charrière. Les hommes de Vincenzo Meo se sont inclinés sèchement 7-1 face au FC Lugano, club de Super League, en 32es de finale de la Coupe de Suisse de football. Ils ont toutefois montré un bien meilleur visage en deuxième mi-temps pour réussir à inscrire le but de l’honneur.

Lugano expéditif

Les Chaux-de-Fonniers n’auront fait illusion qu’une dizaine de minutes dans cette partie, devant les 987 spectateurs présents. Mattia Bottani ouvrait en effet déjà la marque à la 12e minute. L’attaquant qui allait même s’offrir un coup du chapeau en scorant à deux autres reprises, aux 20e et 41e minutes de jeu.

Côté FCC, la soirée a malheureusement tourné court. Dominée de la tête et des épaules, au sens propre du terme, la formation chaux-de-fonnière a donc laisser filer la rencontre en première période. Durant ces 45 premières minutes, seuls Omer Bulur, sur coup franc (8e) et Ricardo Da Costa avec une frappe sur le poteau (34e) se sont procurés les plus nettes occasions.