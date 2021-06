Le Locle est relégué

Il n’y a pas eu de miracle pour le FC Le Locle. Les pensionnaires des Jeannerets ont été étrillés samedi par la lanterne rouge Portalban-Gletterens 4-0 lors de la dernière ronde de 2e ligue interrégionale de football. Cette défaite condamne définitivement la troupe de Patrice Zengue à la descente en 2e ligue après une saison diablement compliquée. Le Locle termine sa saison à la 12e et avant-dernière place avec 8 points en 11 rencontres.





Xamax sourit, Colombier termine bon ami

L’épilogue de la saison a été plus heureux pour les M21 de Neuchâtel Xamax FCS. Les jeunes « rouge et noir » ont pris la mesure de Piamont 2-0 et termine leur saison au 3e rang avec un total intéressant de 24 points en 12 matches. De son côté, Colombier a partagé l’enjeu avec Favargny-Orgoz 1-1 et boucle son exercice 2020-2021 à la 7e place avec 16 points en 12 rencontres.