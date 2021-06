Une nouvelle victoire pour le FC La Chaux-de-Fonds en 1re Ligue de football. Les « jaune et bleu », dont le maintien est assuré, se sont imposés 2-1 mercredi à Genève face à l’Olympique. Cette victoire a été obtenue à l'arraché et porte la patte de Noha Sylvestre. Alors que les Chaux-de-Fonniers étaient menés depuis la 37e minute sur un but de Camil Ouarghi, ils se sont démenés dans les arrêts de jeu avec un doublé de leur milieu de terrain à la 90e et 92e minute de jeu pour s'imposer.

Le FCC qui est désormais 6e du classement doit encore disputer un dernier match face à Vevey United avant d’être en vacances. /jha