Un nul pour Colombier, une correction pour Le Locle

Fortunes diverses pour deux clubs neuchâtelois en 2e ligue interrégionale de football. Deux rencontres se sont disputées mercredi soir dans le canton.

D’un côté, Colombier a partagé l’enjeu avec Guin 1-1 à domicile. De l’autre, Le Locle a été sèchement corrigé 6-0 par Stade-Payerne sur son terrain des Jeannerets.

Au classement, les Loclois sont en grand danger de relégation et pointent actuellement au douzième rang avec trois points de retard sur la barre alors qu'il ne reste que deux matches à disputer. Colombier est cinquième avec six unités d'avance sur le premier relégable et a assuré son maintien. /dsa