Le football amateurs dans les starting-blocks

L’Association neuchâteloise de football compte quelque 7'000 joueurs. En conclusion, Mario Chatagny avoue volontiers qu’il peut uniquement recommander aux clubs de respecter les restrictions sanitaires sans possibilité de contrôle systématique.

Et en guise de commentaire, on peut tout de même s’interroger sur la pertinence de certaines de ces mesures décidées dans le confinement d’un bureau et parfois bien éloignées des réalités pratiques du terrain. /mne