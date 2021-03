Xamax et le FC Sion se neutralisent en match amical

Neuchâtel Xamax FCS tient bon contre le FC Sion. Lors d’un match amical disputé vendredi après-midi au Bouveret, les deux équipes de football se sont neutralisées sur le score de 0-0. Au terme d’une rencontre équilibrée, avec des occasions manquées de part et d’autre, l’entraîneur Andrea Binotto semble satisfait : « On a bien fait circuler le ballon, on était en place et en termes de jeu, je trouve que nous avons été meilleurs que dans les matches précédents. C’est une équipe plus sereine, davatange offensive et qui ne prend pas de but depuis trois matches ». L’important maintenant pour l’entraîneur des « rouge et noir » est de mettre en place les progrès réalisés aujourd’hui lors de leur prochain affrontement samedi 3 avril face à Grasshopper en Challenge League.

Cette rencontre amicale a permis au coach xamaxien de faire tourner son effectif et ainsi tester quelques nouvelles combinaisons de jeu intéressantes pour la suite de la saison. Andrea Binotto en a également profité pour donner du temps de jeu à des jeunes joueurs figurant dans l'équipe des M-18 dont Burak Alili. A noter que Neuchâtel Xamax FCS a évolué sans Umaru Bangura et Louis Mafouta, partis en sélection pour les qualifications de la Coupe du monde 2022. /mad