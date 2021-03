C’est un record pour Raphaël Nuzzolo. A l’origine des deux réussites de Neuchâtel Xamax mardi soir lors du précieux succès contre Chiasso, le prolifique attaquant « rouge et noir » compte 523 matches dans les rangs professionnels, en Ligue nationale. C’est ce qui est indiqué sur le site RTS-Sport. Raphaël Nuzzolo a ainsi joué un match de plus que le Schaffhousois Paulinho : c’est un record parmi les joueurs actifs.

Et selon les archives statistiques de la Swiss Football League, le joueur qui compte le plus de rencontres disputées en Ligue nationale demeure toujours Philippe Perret : l’ancien et fidèle capitaine de Neuchâtel Xamax a 540 rencontres à son tableau de chasse. /mne