Suisse - Ukraine n’aura pas lieu ce mardi soir... ni mercredi

Qu'adviendra-t-il de cette rencontre ? Un report difficilement envisageable



La logique sportive voudrait que ce match décisif pour le maintien en première division de la Ligue des Nations soit reporté… Ce ne sera en tout cas pour ce mercredi, la fédération ukrainienne étant dans l’impossibilité de réunir au moins 13 joueurs dont un gardien comme l’exigent les règlements. Reporter le match à une autre date paraît aussi délicat, tant le calendrier international s’annonce serré l’an prochain entre la préparation de l’Euro et les qualifications pour la Coupe du monde 2022.







Forfait ou tirage au sort ?



On pourrait donc bien se diriger vers une décision administrative de l’UEFA. Une défaite 3-0 par forfait de l’Ukraine est possible et sauverait d’ailleurs la Suisse dans cette première division. Mais il faudrait que la commission de discipline de l’instance européenne démontre que la fédération ukrainienne est « responsable » de la situation, une décision qui ferait assurément couler beaucoup d’encre… Reste encore l’hypothèse d’un tirage au sort, également prévu dans les règlements. Soit une victoire 1-0 pour l’une des deux équipes - salvatrice pour la Nati si elle tire le bon numéro -, soit un match nul 0-0 qui cette fois, condamnerait la Suisse à la relégation. C’est ce que l’on appelle la glorieuse incertitude du sport. /jpi