Le FCC enchaîne

La série continue pour le FC La Chaux-de-Fonds. En 1re Ligue de football, les « jaune et bleu » ont pris le meilleur sur la lanterne rouge Azzurri 90 sur le score de 2-1 samedi après-midi à La Charrière. Menés au score à la 64e minute à la suite d'un but de Loran Shehu, les Chaux-de-Fonniers ont répliqué quelques instants plus tard grâce à une tête victorieuse de Mohammed Bentahar (69e). Enfin, le capitaine Diego Mutombo s'est fait l'auteur du but victorieux à la 76e minute et a permis aux siens de remporter les trois points.

Avec ce nouveau succès, le FCC remonte à la 7e place d'un classement emmené par le CS Chênois. /jha