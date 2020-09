3e mi-temps : FC Superga

C’est un club qui a connu un glorieux passé et qui tente de redorer son blason. Le FC Superga a évolué jusqu’en 1re ligue dans les années 80 et a pu compter dans ses rangs des noms comme Bernard Challandes.



Aujourd’hui, la 1re équipe milite en 4e ligue et s’affiche dans le haut du classement. Une bande de potes, unis par des liens solides, et entourée d’un comité enthousiaste qui ne manque pas de projets et d’ambitions pour le club.



Johnny Principi, capitaine et membre du comité, et Ken Bernardino, également capitaine, étaient les invités de 3e mi-temps ce lundi, notre rubrique consacrée au football régional. /jpp