Premier succès pour le FCC

Le FC La Chaux-de-Fonds gagne enfin. A l’occasion de la 5e journée du championnat de 1re Ligue de football, le FCC a fêté son premier succès de la saison samedi à domicile. Il a dominé Meyrin 3-1. Le score était de un partout à la pause. Le premier but chaux-de-fonnier a été l’œuvre de Mohamed Bentahar (23e), bien servi par Vincenzo Piazzoni, indique sur son site le club de La Charrière. Les Genevois ont égalisé quatre minutes plus tard. Le FCC a fait la différence en seconde mi-temps à la suite d’un coup-franc d’Omer Bulur et d’un ultime but de Steve Endrion. /mne