Une nouvelle promotion pour Lionel Tschudi

Lionel Tschudi consacre la moitié de son activité à l’arbitrage - il dispose d’un contrat semi-professionnel avec l’Association suisse de football - et d'un autre côté, il est collaborateur au Service cantonale des sports.

L’arbitrage est devenu de plus en plus exigeant. C’est un vrai métier et Lionel Tschudi n’hésite pas à dire qu’il se considère comme un athlète d’élite :