Le FC Colombier victorieux en 2e ligue interrégionale de football. Les Colombinois se sont imposés 2-1 face à Piamont samedi. Grâce à cette deuxième victoire remportée en trois matches, les Neuchâtelois s'emparent de la quatrième place du classement.



Plus tôt dans l'après-midi, Le Locle et Xamax M21 ont tous les deux gagné leur match face à Romontois (3-1) et Guin (2-1). /jha