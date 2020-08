Le FCC dans le vif du sujet dès samedi

L’heure de la reprise a sonné pour le FC La Chaux-de-Fonds en 1re Ligue de football. Le club de La Charrière entame le championnat 2020 – 2021 samedi à Echallens.

Outre l’arrêt prématuré de l’exercice précédent en raison de la crise sanitaire, le FCC a connu une intersaison plutôt agitée. L’effectif a été complètement remanié : celui-ci comprend pas moins de douze nouveaux joueurs. Et, José Saiz n’est plus à la barre de l’équipe. Il est remplacé après une saison tronquée par le Français Alexandre Pepe. La collaboration entre José Saiz et le FCC aura fait long feu. Et c’est plutôt un échec comme s’accorde à le dire le vice-président du club, Sadry Ben Brahim…