Xamax: la SA reprend le contrôle de la relève

La société anonyme de Neuchâtel Xamax s’occupera dès le 1er juillet des équipes « rouge et noir » M21, M18 et M16. C’est l’Association suisse de football qui a tranché, selon Arcinfo. La Fondation Gilbert Facchinetti reste responsable des M15 et de tous les échelons inférieurs, en partenariat avec les Associations régionales et le FC Bienne. Ce nouveau régime est en vigueur pour deux saisons.

Cette décision met fin à un long désaccord entre Neuchâtel Xamax SA et la Fondation Gilbert Facchinetti. La direction du club de football réclamait d’avoir un droit de regard sur la relève, ce que lui refusait la Fondation, jusqu’ici entièrement responsable des jeunes talents. Après plusieurs tentatives de nouer le dialogue, elle a réclamé l’intervention de l’ASF, qui a tranché en sa faveur. /jhi