Coronavirus : Xamax face à l’inconnu

La situation est semblable du côté de La Chaux-de-Fonds pour le HCC. Le club de hockey sur glace de Swiss League a aussi eu recours au chômage partiel et au prêt de la Confédération pour assurer la transition, selon le futur président Olivier Calame. Impossible de répondre aujourd'hui à de nombreuses inconnues qui concernent tant le sponsoring que le renouvellement des contrats des joueurs. Le Conseil d'administration prévoit plusieurs scénarii, du plus optimiste au pire. En parallèle, le club a écrit à ses partenaires, actionnaires et abonnés pour les remercier. Sur le plan sportif, les dossiers du nouvel entraîneur et du deuxième étranger sont prioritaires pour le directeur sportif Loïc Burkhalter. /lre