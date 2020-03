Le football suisse à l’arrêt jusqu’au 30 avril

Contrairement au hockey ou au basket, l’Association Suisse de Football (ASF) ne tire pas encore une croix définitive sur la saison mais annonce une suspension longue durée des compétitions. Tous les matches, de tous niveaux et catégories d’âge, sont suspendus jusqu’au 30 avril conformément à la stratégie générale de la Confédération pour lutter contre le coronavirus « et après consultation auprès de l'Office fédéral de la santé publique », précise un communiqué. La dernière suspension prononcée tenait « jusqu’à nouvel avis ». Néanmoins, l’ASF espère encore terminer la saison de Super League et Challenge League d’ici l’été.





Les entraînements fortement déconseillés



Elle conseille en revanche l’arrêt total du football dans le pays durant un mois et demi en déconseillant « fortement aux clubs d'effectuer des entraînements, sur la base des évaluations de l’OFSP. » Le Président central de l'ASF, Dominique Blanc, explique que cette situation exceptionnelle nécessite des mesures exceptionnelles. « En tant que plus grande association sportive de Suisse, nous voulons assumer nos responsabilités envers la société dans son ensemble. Il s'agit d'une décision d'un intérêt sociétal et répondant à la santé de toutes les personnes de notre pays ». /jpi