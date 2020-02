Xamax-Thoune reporté

La rencontre de Super League de football entre Neuchâtel Xamax FCS et Thoune est reportée. La Swiss Football League (SFL) a réagi à l’ordre du Conseil fédéral et renvoie tous les matches de samedi et dimanche à une date ultérieure encore à définir. En effet, le Conseil fédéral a décidé d'interdire toutes les manifestations de plus de 1'000 personnes en raison du Coronavirus. La SFL informera sur le déroulement futur du championnat au cours de la semaine prochaine, en étroite collaboration avec les autorités et les clubs. En raison des délais très courts et pour poursuivre la compétition dans un cadre régulier, des matches sans spectateurs (à huis clos) devront être envisagés.





Concernant la rencontre Xamax-Thoune, les places seront valables à la nouvelle date fixée et les billets ne seront donc pas remboursés.

Les dirigeants du club de la Maladière sont également en discussion pour reporter le prochain match de championnat prévu à domicile le dimanche 8 mars prochain face au FC Bâle. Mais pour l’heure, la décision n’est pas encore tombée. /comm-gjo-cto