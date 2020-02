Le FCC confiant pour le maintien

Durant la pause, le FCC a recruté pas moins de six joueurs : Evan Saiz et Leart Murati, en provenance des moins de 21 ans de Neuchâtel Xamax, Steve Tokam prêté par Young Boys, Mike Natoli du FC Colombier, Bastien Descombes du FC Bôle et Frédéric Tosato de Bienne. Annoncé partant en novembre, Sonny Escolano a finalement décidé de rester. Du côté des départs, Vedad Efendic et Denis Johic ont quitté l’équipe tout comme Astor Kilezi qui a fait faux bond au club. Du côté du banc, l'entraîneur José pourra compter sur un nouvel assistant, Meho Becirovic.



Selon les dirigeants, pour cette deuxième moitié de saison, le maintien reste l’objectif principal :