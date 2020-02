Le FC La Chaux-de-Fonds se renforce en 1re Ligue de football. Le milieu de terrain Steve Tokam a été prêté aux « jaune et bleu » jusqu'à la fin de la saison par Young Boys. Le milieu de terrain de 20 ans a disputé la première moitié de championnat avec les M21 du club bernois. Passé par Neuchâtel Xamax FCS et Serrières, Steve Tokam devrait apporter un plus dans l'entre-jeu chaux-de-fonnier selon le club.

Le FCC reprend le championnat samedi prochain à Martigny. /jha