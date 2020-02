L'idylle européenne se poursuit pour le FC Bâle

Le FC Bâle est sur la voie royale. Le club de football rhénan l’a emporté 3-0 contre l'APOEL Nicosie, jeudi, lors du match aller des 16es de finale de la Ligue Europa. Conquérant et réaliste, le FCB a mérité ce succès. L’APOEL n’a pas résisté à l'enchaînement parfait de Raoul Petretta (16e), au but d'école de Valentin Stocker (53e) et à l'instinct de finisseur de Cabral (66e). Les Bâlois sont donc bien partis pour se qualifier pour les 8es de finale de la compétition. Ils retrouveront jeudi prochain les Chypriotes au Parc Saint-Jacques. /cto-mle