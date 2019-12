Tirage clément pour le FC Bâle

Le FC Bâle a hérité ce lundi d’un tirage plutôt clément en Ligue Europa de football. Les Rhénans affronteront l’APOEL Nicosie en seizième de finale. Le match aller se déroulera le 20 février à Chypre tandis que les Bâlois auront l’avantage de recevoir au retour le 27 février au Parc St-Jacques. Les Chypriotes ont terminé deuxième de leur groupe derrière le FC Séville, qu’ils ont notamment battu 1-0 à Nicosie, et devant Karabagh et Dudelange. Le duel entre les Grecs de l’Olympiakos et les Anglais d’Arsenal, finalistes l’an dernier, constitue l’affiche la plus alléchante. Manchester United défiera quant à lui le FC Bruges. Bayer Leverkusen – FC Porto fait également partie des chocs de ces seizièmes de finale. /jpi