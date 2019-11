Des renforts au FCC

Ça bouge à La Charrière. En danger de relégation, le FC La Chaux-de-Fonds renforce son contingent pour le 2e tour du championnat de 1re Ligue de football. Six joueurs rejoignent l’équipe entraînée par José Saiz : les attaquants Astor Kilezi (23 ans), ce dernier a quitté les SR Delémont cet automne, et Mike Natoli, 28 ans, qui jouait au FC Colombier. Frédéric Tosato, milieu de terrain de 24 ans, arrive du FC Bienne. Autre milieu, Bastien Descombes, 23 ans, qui évoluait au FC Bôle, fait son retour au FCC. À cela s’ajoutent encore le milieu de terrain de 20 ans Evan Saiz et le défenseur Leart Murati, 20 ans, tous deux en provenance des moins de 21 ans de Neuchâtel Xamax.

En revanche, Vedad Efendic, Denis Johic et Sonny Escolano ne porteront plus le maillot « jaune et bleu ».

Le vice-président du FC La Chaux-de-Fonds, Sadry Ben Brahim, nous a encore confié qu’il devrait encore y avoir d’autres départs et qu’une ou deux arrivées supplémentaires ne sont pas à exclure. /jpp