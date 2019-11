3e mi-temps : Peseux Comète futsal

Les crampons sont désormais rangés et les baskets sont sorties. Alors que c’est la trêve hivernale dans les petites ligues, le foot en salle a repris ses droits pour les équipes neuchâteloises. Peseux Comète et le FC La Chaux-de-Fonds ont commencé dimanche le championnat de Swiss Futsal Second League, soit la 2e division helvétique.

Pour la dernière de l’année, 3e mi-temps, notre rubrique consacrée au football régional, a donné la parole à Hugo Gomes, entraîneur de l’équipe de futsal de Peseux Comète. /jpp