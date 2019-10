Fin de l'aventure pour le FC Béroche-Gorgier en Coupe de Suisse

Le suspense n’a malheureusement pas duré mardi soir au stade du Bord du Lac en 8es de finale de la Coupe de Suisse de football. Devant 1'100 spectateurs, le FC Béroche-Gorgier a été lourdement battu par le FC Bavois 7-1. Le club de 2e neuchâteloise s’est défendu avec ses valeurs et ses armes. Mais il a rapidement pu constater que l’obstacle était trop élevé à franchir, puisque trois ligues séparent les deux formations : le FC Bavois évolue en Promotion League.

Le FC Béroche-Gorgier espérait pouvoir tenir le choc le plus longtemps possible. Il a rapidement dû déchanter : il a encaissé le premier but après trois minutes et le second à la vingtième minute de jeu déjà. Le rêve d’exploit venait de s’envoler et à la pause il était définitivement enterré : les Neuchâtelois perdaient 4-0.

Mais l’équipe de Florian Simonin a eu le mérite de ne jamais se décourager et de toujours se porter à l’offensive. Elle a tout de même inscrit le but de l’honneur à deux minutes de la fin par Brad Mpanzu Mvumbi. C’était mérité et presque apprécié comme une victoire par un public enthousiaste. Quant au gardien Kris Abatantuono, il a, lui, arrêté un penalty.

Le FC Béroche-Gorgier a affiché de la vivacité et présenté un jeu simple, en procédant souvent par de longues passes en avant. Il faut dire que le FC Bavois ne s’est pas embarrassé de détails non plus. Sur un terrain plutôt petit, il a joué de la même manière mais avec de la vitesse ainsi que des qualités techniques et physiques en plus. Tout la différence était là. /mne