3e mi-temps : FC Kosova NE

Le FC Kosova NE cartonne depuis la reprise. Le club qui milite actuellement en 4e ligue est premier de son groupe avec un bilan de sept matches, six victoires et un nul. Il peut également compter sur une attaque de feu avec 42 buts marqués, soit une moyenne de 6 goals par match. Seul bémol, le FC Kosova NE n’a plus de terrain attitré au Val-de-Travers, là où il joue habituellement, et doit s’exiler aux Ponts-de-Martel.

Lundi matin, 3e mi-temps, notre rubrique consacrée au football régional, a donné la parole à l’entraîneur du FC Kosova NE, Flamur Nitaj. /jpp