Le Locle vainqueur, Colombier battu

Le FC Le Locle a arraché un précieux succès contre le CS Romontois 3-1, samedi en 2e ligue interrégionale de football. Les Loclois ont fait la différence en seconde mi-temps en l’espace de trois minutes. Ils ont ouvert la marque par Samuel Pellegrini (47e) avant de doubler la mise grâce à Steve Endrion (50e). Si Bryan Rodrigues redonnait espoir à ses couleurs en inscrivant le 2-1 (54e), Clinton Nkusu enfonçait définitivement le clou à la 79e.

Ce succès permet au FC Locle de figurer au-dessus de la barre et d’occuper la 10e place du classement. C’est beaucoup plus délicat pour le FC Colombier, lanterne rouge du championnat, qui s’est de nouveau incliné de peu et qui ne parvient pas à scorer : défaite 1-0 sur le terrain du FC Farvagny-Ogoz.

Neuchâtel Xamax FCS II avait battu la relève du FC Thoune 3-2 et occupe la 2e place du classement. /mne