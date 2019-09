La Suisse perd deux points précieux

La Suisse peut s’en vouloir. La séléction helvétique de football a été tenue en échec jeudi soir à Dublin par la République d’Irlande 1-1 lors des qualifications pour l’Euro 2020. La Nati avait pourtant ouvert le score grâce à Fabian Schär.





Une première mi-temps stérile

La Suisse a pris le jeu à son compte dès les premières minutes et a bien résisté au jeu rugueux mis en place par les Irlandais. Elle a su se créer des situations intéressantes en se projetant rapidement vers l’avant grâce à un jeu tout en verticalité. Malheureusement, les hommes de Vladimir Petkovic ont pêché à la conclusion et n’ont pas su inquiéter le portier irlandais. Un chiffre illustre ce manque de réalisme criant, les Suisses ont tiré sept fois en direction de la cage irlandaise mais n’ont cadré qu’une seule tentative. De son côté, la République d’Irlande a tenté de se montrer dangereuse en contre, mais les deux équipes sont retournées aux vestiaires sur le score de 0-0.





La Suisse craque une nouvelle fois sur la fin

La seconde période a commencé sur les mêmes bases que la première. À force de buter sur la défense irlandaise, les Suisses sont tombés dans une certaine nonchalance, mais Fabian Schär a inscrit le 1-0 à 15 minutes de la fin de la rencontre au terme d’une magnifique action collective. La Suisse a alors essayé de gérer la fin de match, mais les Irlandais sont revenus très fort et la 84e minute a été fatale à la troupe de Vladimir Petkovic. Les hommes de Mick McCarthy ont tout d'abord touché la barre de Yann Sommer avant d’égaliser sur une tête rageuse de David McGoldrick.

Ce match nul a presque le goût amer d’une défaite pour la Suisse tant il y avait quelque chose à faire du côté de Dublin. Il ne faudra pas tomber dans le piège de Gibraltar dimanche à Sion. Au classement, la Suisse reste troisième à six points de la République d'Irlande et cinq du Danemark respectivement première et deuxième du groupe D, mais avec deux matches de moins. /dpi