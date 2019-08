« Je crains que la Suisse disparaisse de la Ligue des champions »

Le football suisse regardera la phase de groupes de la Ligue des champions à la télévision. Aucun club helvétique n’a su se qualifier pour la plus prestigieuse des compétitions européennes. Young Boys a échoué mardi soir au dernier tour des qualifications. Les Bernois ont été sortis par l’Etoile Rouge de Belgrade, via la règle des buts marqués à l’extérieur, après deux matches nuls.

La Suisse absente de la Ligue des champions, ce n’est que la 2e fois que ça se produit en sept ans. « Ça représente un manque d’expérience pour les joueurs et un manque financier pour les clubs », analyse Bertrand Choffat ce mercredi. Notre consultant voit aussi un avenir sombre pour les clubs suisses. « Du fait des coefficients de l’UEFA, on aura toujours moins d’équipes qui seront qualifiées ». Cette situation pourrait bien pousser davantage encore les meilleurs joueurs helvétiques à rejoindre des clubs étrangers. Et les conséquences pourraient être négatives pour l’équipe nationale. « Des joueurs suisses qui jouent à l’étranger, très peu sont titulaires à l’image de Xherdan Shaqiri. Donc je crains un peu que pour notre équipe nationale, ça devienne aussi le reflet de la Ligue des champions », prévient l’ancien entraîneur-assistant de plusieurs sélections nationales juniors. /msc