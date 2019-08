Le FC Béroche-Gorgier qualifié pour les 16es de finale

Dès le coup d’envoi, le FC Béroche-Gorgier a donné le ton : peu importe la différence de ligue, la victoire sera pour lui. En première mi-temps, la rencontre était plutôt équilibrée. Les Neuchâtelois ont donné de leur personne pour se créer des occasions, à l’image de Kevin Burgat qui a littéralement basculé de l’autre côté d'une barrière en bord de terrain en tentant de récupérer en ballon en l’air, heureusement sans mal. Le FC Béroche-Gorgier pousse mais peine lors des centres notamment, et ne se crée que peu de réelles occasions, tout comme les Soleurois.

En deuxième période, le match est resté disputé jusqu’à l’ouverture du score pour le FC Olten sur un penalty peu évident, concrétisé par Sandro Iandiorio à la 51e minute. Après quelques minutes de panique dans les rangs neuchâtelois, Kevin de Jesus Fonseca a rassuré et calmé ses coéquipiers de la plus belle des manières en marquant un coup-franc direct un peu plus de cinq minutes après l’ouverture du score.

À 1-1, le match s’est corsé avec de plus en plus de fautes, commises par les Soleurois principalement, et avec des occasions des deux côtés. Béroche tient bon et se montre de plus en plus avenant mais sans parvenir à marquer. Coup de sifflet final sur le score de 1-1. Les 30 minutes de prolongations n’y changeront rien, c’est aux tirs au but que le FC Béroche-Gorgier va pouvoir faire la différence et se qualifier avec peine mais du mérite pour les 16es de finale de la Coupe de Suisse. Prochain tour que le FC Béroche-Gorgier jouera face au FC Lancy. Les Genevois évoluent en 1re Ligue. /lyg