Le FC Bâle ne participera pas à la Ligue des Champions cette année. Défaits 3-1 au retour du 3e tour préliminaire contre le LASK Linz mardi, les Rhénans sont éliminés, mais tout de même reversés en phase de groupes de Ligue Europa.

Il est compliqué d'être dur envers le FC Bâle sur ce match retour. Dans le fond, les joueurs de Marcel Koller ont pendant un bon moment fait le match qu'il fallait: à savoir, jouer les coups à fond, mais surtout se sortir de l'intense pressing autrichien pour se rapprocher des buts adverses.

Même après la 59e minute, lorsque sur un centre de Ranftl, Raoul Petretta déviait malheureusement ce ballon qui ne prenait même pas la direction du but de Jonas Omlin. Mais Bâle devait jouer son va-tout. Et il l'a fait, parfois de manière très brouillonne certes, mais avec beaucoup d'envie.

En témoigne ce déboulé côté droit de Silvan Widmer, rarement brillant depuis son arrivée au FCB en 2018 mais qui a trouvé Kemal Ademi pour l'égalisation à la 80e minute. Un peu tard, d'autant qu'en rupture le LASK a pu en remettre deux en fin de match.





Un mois de calme

Reste qu'avec deux revers sur ces deux confrontations, il demeure compliqué de "sauver" Marcel Koller et ses hommes. On retiendra surtout ce match aller à domicile (défaite 2-1) lors duquel ils sont passés complètement au travers et ont compromis quasi l'entièreté de leurs chances de qualification.

A défaut de Ligue des champions, le 2e du dernier championnat de Suisse sera reversé en phase de poules de Ligue Europa. Avec la perspective de voir le calendrier se calmer un petit peu d'ici à la mi-septembre. C'est peut-être un soulagement, dans le but d'embêter Young Boys sur le plan national. Et c'est l'assurance de participer à une compétition qui convient probablement beaucoup mieux à cette équipe, qui n'est définitivement plus celle d'il y a quelques années. /ATS