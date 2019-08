Le FC Colombier a fait peau neuve

Le coup de sifflet initial du championnat de 2e ligue interrégionale va retentir ce week-end. La compétition reprend donc ses droits pour les trois clubs de football neuchâtelois engagés dans cette catégorie de jeu : Colombier, Le Locle et les moins de 21 ans de Xamax. Nous vous proposons une série de présentations, à commencer par le FC Colombier qui a connu pas mal de changements cet été. La fin du partenariat avec Neuchâtel Xamax, le départ de son coach Christophe Caschili et un effectif qui n’est plus du tout le même. Désormais sur le banc après avoir œuvré comme manager sportif au sein du club du Littoral, Philippe Niederhauser, entraîneur d’expérience et bien connu dans la région, a dû complètement reconstruire l’équipe avec de nombreux jeunes. Dans ces conditions, le FC Colombier a pour objectif d’assurer son maintien en 2e inter le plus vite possible.