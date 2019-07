Xamax passe tout près de la correctionnelle

Neuchâtel Xamax FCS est passé du ciel en enfer, ou presque. Samedi, lors de la première journée de Super League, les Xamaxiens ont partagé l'enjeu 2-2 sur la pelouse du FC Thoune. Après avoir mené 2-0, les footballeurs « rouge et noir » ont vu rouge par deux fois - Taulant Seferi à la 73e minute et Pietro Di Nardo à la 79e - avant de se faire remonter par les Bernois.

La partie avait pourtant bien commencé pour les Neuchâtelois qui ont posé le pied sur le cuir avant d'ouvrir la marque par l'inévitable Raphaël Nuzzolo. Le numéro 14 a marqué sur un penalty généreux offert après une déviation du bras de Stillhart à la 24e minute, consécutivement à un coup franc. Le « bomber » xamaxien a ensuite récidivé à la 52e à la suite d'un joli solo au sein de la défense thounoise.

Mais patatras, trois minutes plus tard, Neuchâtel Xamax FCS concède un penalty bien litigieux, lui aussi, et Thoune est revenu à la marque par l'intermédiaire de Sorgic. Alors que la pression bernoise s'est faite plus forte, l'attaquant neuchâteloise Taulant Seferi a écopé bêtement d'un deuxième carton jaune en phase offensive lors d'un contre xamaxien. Pietro Di Nardo a ensuite fait la même erreur en voulant stopper une contre-attaque thounoise, six minutes plus tard. Bien mal lui en a pris, sur le coup-franc, Rapp s'est élevé plus haut que tout le monde pour recoller au score (80e).

Les dernières minutes, très chaudes, ont finalement été traversées sans dommages ou presque par les Xamaxiens. Au final, on est en droit de se demander si Neuchâtel Xamax FCS a sauvé un point ou en a perdu deux... /jha