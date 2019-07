Une saison riche en expériences pour Camille Surdez

Camille Surdez a commencé le football à 7 ans au FC Dombresson avant de rejoindre le FC Serrières. L’habitante de Saules a ensuite intégré la sélection cantonale neuchâteloise féminine, puis masculine. Entre 2011 et 2014, elle a continué de faire ses gammes au centre de formation à Huttwil puis à Bienne. En parallèle, la Vaudruzienne évoluait avec les garçons chez les moins de 14 et 15 ans de Neuchâtel Xamax. Entre 2014 et 2017, elle a porté le maillot d’Yverdon en moins de 19 ans puis en Ligue A. Sa progression s’est ensuite poursuivie à Young Boys, toujours en LNA, avec au final cet engagement à Bordeaux en 2018. /jpp