2e ligue: ambitions diverses pour les promus

La Chaux-de-Fonds II et Le Locle II s’affronteront la saison prochaine lors du championnat de 2e ligue neuchâteloise de football. Mercredi, les deux clubs ont disputé la finale du championnat de 3e ligue avec une victoire chaux-de-fonnière 2-0. Une défaite sans conséquences pour Le Locle II qui avait déjà sa place assurée.

De plus, aucun club neuchâtelois n’a été relégué de 2e ligue interrégionale ce qui permettait la montée d’un troisième club à l’échelon supérieur. Seul problème, Marin, champion de 2e ligue, a refusé sa promotion ce qui n'a pas permis un troisième accessit.







Le FCC est soulagé



Cette promotion est une bonne nouvelle pour le FCC qui pourra désormais compter sur une deuxième équipe performante et surtout avec moins de ligues d’écart entre ses formations. Cette année, quatre ligues séparaient les deux équipes avant la culbute de la première de Promotion League à la 1re Ligue. Pour l’instant, la direction n’impose pas un objectif précis à l’équipe, mais celle-ci est pressentie pour jouer les premiers rôles. Pour le président Sadry Ben Brahim : « Il faut avant tout stabiliser le club. Mais cette promotion est bénéfique pour l’homogénéité du club. On pourra à l’avenir tabler sur une philosophie de jeu commune et envisager des entraînements collectifs ». Cette promotion est d'autant plus inespérée que la « deux » ne comptait que quatre joueurs à l'été passée. L'entraîneur Patrice Zengue a su

« créer un groupe compétitif, tout seul, et obtenir cette promotion, tout seul, ce qui mérite que je lui tire mon chapeau » rajoute encore Sadry Ben Brahim.



Le Locle a la pression



Pour Le Locle Sports qui s’est maintenu en 2e Ligue interrégionale, la présence de sa petite sœur un échelon au-dessous ne laisse pas la place à l’erreur. En effet, en cas de relégation, les deux ne peuvent pas évoluer dans la même catégorie. La promotion est toutefois accueillie avec plaisir par le club qui souhaite garder son contingent de 20 joueurs pour cette seconde garniture. Il s’agira d’intégrer les jeunes dans Le Locle II tout en se maintenant en 2e ligue. Selon le président, Victor Ledermann, le maintien ne sera pas aisé, mais l’ambition du staff technique est clairement plus élevée.

La saison 2019-2020 de la 2e ligue s’annonce en tout cas passionnante. /jha