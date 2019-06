Le FC Stade-Payerne relégué

La culbute pour le FC Stade-Payerne. Le club vaudois est relégué en 2e ligue de football. Même si les footballeurs broyards n’ont pas pu disputer leur dernier match de 2e ligue interrégionale samedi dernier à cause de la météo, avec 28 points ils ne peuvent plus espérer se sauver, leurs concurrents directs s’étant imposés. Et Stade-Payerne ne sera pas repêché à la suite du probable retrait de Vallorbe/Ballaigues, car la formation vaudoise ne pourra pas dépasser Hergiswil. Cette équipe évolue dans un autre groupe et compte 31 points mais bénéficie d’un meilleur coefficient fair-play, selon nos confrères de radio Fribourg. /jpp