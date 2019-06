Le FC Marin sacré champion

Le violent orage qui s’est abattu sur la région en fin de journée, samedi, a complètement perturbé l’ultime journée des championnats régionaux de football.

Toutefois après avoir été arrêtée pendant une quinzaine de minutes, la rencontre de 2e ligue neuchâteloise entre Boudry et Marin a pu reprendre. Les Marinois se sont finalement imposés 2-1 et ils sont sacrés champions cantonaux. Le match entre Béroche-Gorgier (qui pouvait encore prétendre au titre) et Neuchâtel City a été définitivement arrêté.

Le FC Marin est ainsi promu en 2e Ligue interrégionale. Il dispose toutefois de trois jours pour accepter ou refuser cette promotion. La décision n'a pas encore été prise. /mne