Le FC Le Locle proche du maintien en 2e inter

Le FC Le Locle a toutes les cartes en main pour sauver sa place en 2e ligue interrégionale de football. Samedi soir, les joueurs de la Mère Commune ont fait match nul 0-0 sur le terrain du FC Farvagny/Ogoz. Les Loclois, 9e au classement, comptent trois points d’avance sur la 12e place synonyme de relégation alors qu’il reste un match à disputer dans ce championnat.

Le FC Colombier conserve sa place sur le podium grâce à sa victoire 2-0 sur la pelouse de Stade-Payerne. Les hommes de Christophe Caschili occupent le 3e rang du classement avec 41 unités, deux de plus que le 4e, le FC La Sarraz-Eclépens. Le FC Stade-Payerne est lui en grand danger. Ce revers fait glisser les Vaudois sous la barre avec 28 points, à égalité avec le premier non-relégable.

En revanche, le FC Portalban/Gletterens a assuré sa place dans cette catégorie de jeu après son succès 1-0 du côté d’Echichens.

Avec six longueurs d’avance sur son dauphin, l’US Terre Sainte ne peut plus être rejoint en tête du classement et remporte ce groupe 2 de 2e ligue interrégionale. /jpp