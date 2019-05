Entre émotion, joie et tristesse… Steve von Bergen s’apprête à tourner un grand chapitre de sa vie. Après quasiment 20 ans au plus haut niveau, le footballeur neuchâtelois de 35 ans disputera samedi le dernier match de sa carrière professionnelle. Le défenseur central et capitaine de Young Boys conclura en beauté en soulevant la coupe de champion de Suisse au terme de la rencontre contre Lucerne à Berne. Un moment à coup sûr spécial mais Steve von Bergen le vit plutôt bien. /jpp