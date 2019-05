Cyrille Maillard directeur technique de la Fondation Gilbert Facchinetti

Le nom du nouveau directeur technique de la Fondation Gilbert Facchinetti pour la promotion du football d’élite est connu. C’est Cyrille Maillard qui reprend le poste de Frédéric Page et une partie de ses fonctions. Le Jurassien de 50 ans sera responsable, dès le 1er juillet, de la philosophie technique des équipes juniors élites et du partenariat BEJUNE, qui a pour but de développer la structure de football d’élite des cantons de Neuchâtel, du Jura et de la région seelandaise.

Frédéric Page reste toujours directeur de la Fondation mais occupera également, dès la saison prochaine, le poste de directeur sportif de Neuchâtel Xamax FCS.

Autre nomination, celle d’Aurélien Mioch qui se voit confier les rênes de l’équipe des moins de 18 ans du partenariat BEJUNE. Il était responsable jusqu’ici de l’équipe des moins de 16 ans, ainsi que du projet Sport-Art-Etude. Aurélien Mioch va remplacer Philippe Perret qui sera sur le banc de la future équipe des moins de 21 ans. Aurélien Mioch occupera également la fonction essentielle de « Talent manager », en charge donc de la gestion des talents. /comm-jpp