2e Ligue inter: bonne opération du Locle, défaite pour Colombier

Bonne opération du Locle en vue de son maintien en 2e Ligue interrégionale de football. L’équipe de la Mère commune s’est imposée samedi 4-3 face à la lanterne rouge Thierrens et passe au-dessus de la barre. Stade Payerne a battu 2-1 le co-leader du classement Terre-Sainte. Enfin, Portalban-Gletterens a dominé le CS Romontois 2-0. En revanche Colombier s’est incliné 3-0 face à la Tour Le Pâquier.

Au classement, meilleure équipe régionale, Colombier est troisième, puis Stade-Payerne se positionne sixième. La lutte contre la relégation concerne toujours Portalban et Le Locle. Les deux équipes se classent aux neuvième et dixième rangs avec respectivement trois et deux points d'avance sur la barre. /lre