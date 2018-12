Young Boys signe un exploit

Succès historique pour Young Boys, le premier pour le club en Ligue des Champions. Les footballeurs bernois ont battu la Juventus 2-1 mercredi soir au stade de Suisse lors de la 6e et dernière journée de la phase de poule de la compétition. Les deux réussites d’YB sont venues des pieds de Guillaume Hoarau, sur penalty à la 30e minute, et en contre à la 68e. Les Italiens ont réduit le score à la 80e par l’entremise de Paulo Dybala. Déjà éliminé avant ce match, Young Boys conclut donc en beauté sa première participation à la Ligue des Champions et offre un joli cadeau de Noël à ses supporters.

Dans une ambiance des grands soirs et devant 31'120 spectateurs, les hommes de Gerardo Seoane se sont montrés concentrés, disciplinés et libérés. Ils ont sur faire le dos rond au plus fort de la pression de la Juventus et se montrer efficaces dans la surface adverse. Les joueurs de la capitale ont également bénéficié d’un brin de réussite avec notamment un sauvetage sur la ligne dans le premier quart d’heure, une barre transversale qui est venue à la rescousse de Marco Wölfli sur une tête d’Alex Sandro à la 46e ou encore un but annulé sur une frappe de Paulo Dybala, pour un hors-jeu de position limite de Cristiano Ronaldo, dans les dernières secondes du temps additionnel.

Young Boys termine 4e et dernier du classement de son groupe avec quatre points. Mais les Bernois ont engrangé une précieuse expérience dans l’optique d’une éventuelle future participation à la Ligue des Champions l’an prochain. /jpp