La Suisse retrouvera le Portugal dans le « Final Four »

La Suisse n’a pas été épargnée lors du tirage au sort du « Final Four » de la Ligue des Nations ce football ce lundi après-midi. La Nati affrontera le Portugal en demi-finales, pays organisateur des phases finales de l’épreuve. La rencontre aura lieu le 5 juin à Porto tandis que l’autre demi-finale opposera le lendemain les Pays-Bas à l’Angleterre.

Un match qui aura pour les Suisses et Portugais un parfum de retrouvailles, les deux nations s’étant déjà affrontées lors des qualifications pour la dernière Coupe du monde. Les coéquipiers de Cristiano Ronaldo ont remporté leur groupe de Ligue des Nations devant l’Italie et la Pologne, sans concéder la moindre défaite mais en partageant deux fois les points. La Suisse avait, quant à elle, décrocher son billet pour les demi-finales au terme d’un exploit retentissant et une victoire 5-2 contre la Belgique mi-novembre. /jpi