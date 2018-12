La Nati bien lotie en vue de l’Euro 2020

L’équipe de Suisse de football pourra aborder les éliminatoires en vue de l’Euro 2020 avec confiance. Le tirage au sort des groupes de qualifications a eu lieu dimanche à Dublin, en Irlande. La Nati sera opposée au Danemark, à l’Irlande, à la Géorgie et à Gibraltar. Les deux premiers de ce groupe D seront qualifiés pour la phase finale du tournoi qui se disputera à travers l’Euro. Si la Suisse devait échouer plus loin au classement, elle aurait encore une chance d'obtenir son ticket via la Ligue des Nations et ses barrages organisés en mars 2020.

Retrouvez tous les autres groupes ici. /emu