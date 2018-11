Bilan presque positif pour le FC Colombier et Le Locle Sports

Objectifs presque remplis pour les clubs neuchâtelois de 2e Ligue interrégionale. Colombier et Le Locle ont terminé la première moitié de la saison ce week-end. Colombier a partagé l’enjeu 2-2 avec Farvagny/Ogoz alors que Le Locle en a fait de même avec Guin 1-1. Au classement, Colombier est toujours deuxième et voit le FC Vallorbe/Ballaigues s'échapper à cinq points alors que Le Locle est juste au-dessous de la barre à égalité de points avec son plus proche adversaire, Echichens.

Durant cette première partie de championnat, Colombier, qui aligne un bilan de 6 victoires, 6 nuls pour une défaite, a tenu son rang. Le club qui affichait de belles ambitions en début de saison a fait presque tout juste, sauf un accroc face à Stade Payerne avec une défaite 4-0. L’entraîneur Christophe Cashili :